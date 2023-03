Xbox Game Pass: Shin Megami Tensei 3/4/5 in arrivo? Un dubbio rumor parla dei port PC e Xbox

Secondo un nuovo dubbio rumor, Shin Megami Tensei sarebbe in arrivo su PC e Xbox, compreso anche Xbox Game Pass. Precisamente, a ricevere un port sarebbero Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, 4, 4 Apocalypse e 5.

Perché dubbio rumor? Perché la fonte originale è 4chan, forum noto per essere il luogo dove vengono "scaricati" spesso falsi leak. In questo caso sono state condivise delle immagini a supporto, ma come sempre è possibile che siano state falsificate: non si tratta di un lavoro particolarmente complesso. Così come non possiamo dimostrare che siano reali, non possiamo però nemmeno confermare che siano false. Per il momento possiamo segnarci il rumor e attendere annunci da parte di Microsoft e Atlus.

Microsoft da tempo punta sull'inserimento su Game Pass di giochi giapponesi, per ampliare il proprio catalogo e attirare anche un nuovo tipo di pubblico. Non sarebbe strano l'inserimento di giochi come Shin Megami Tensei.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster è stato pubblicato su Nintendo Switch nel maggio 2021. Ambientato in una Tokyo distrutta da un disastro apocalittico e invasa dai demoni, dispone di una grafica rifatta, livelli di difficoltà aggiuntivi e nuove funzioni.

Shin Megami Tensei 4 e 4 Apocalypse sono giochi pubblicati su 3DS. In questo caso, si tratterebbe di un lavoro di porting al limite del remake ed è il motivo per il quale il rumor è un po' meno credibile. Questi capitoli richiederebbero una discreta quantità di lavoro.

Shin Megami Tensei 5, invece, è stato pubblicato su Nintendo Switch a novembre 2021. Si tratta del capitolo più recente ed è stato molto apprezzato da critica e pubblico. Potete leggere la nostra recensione qui.