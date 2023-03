Offerte Amazon: DJI Mini 3, mini drone leggero a basso prezzo ora al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mini drone DJI Mini 3. Lo sconto segnalato è di 120€ (-20%) rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller è 589€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mini drone DJI Mini 3 pesa meno di 249 grammi. La batteria ha un'autonomia estesa fino a 38 minuti. Permette di registrare in 4K HDR e permette di fare riprese verticali per i social network come Instagram. Mini 3 è resistente ai venti fino a 38 km/h (livello 5). Include il radiocomando DJI RC-N1.