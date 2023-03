Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato l'evento Raid Teracristal di Blissey

Continuano gli eventi Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il prossimo avrà come protagonista Blissey, che apparirà più spesso nei raid a cinque stelle.

L'evento sarà disponibile a partire dalle 01:00 di venerdì 24 marzo e si concluderà lunedì 27 marzo alle 00:59 italiane.

A differenza del raid Teracristal di Decidueye, in questo caso potrete catturare quanti esemplari del Pokémon vorrete e il teratipo sarà causale. La peculiarità di questo evento è che sconfiggendo Blissey riceverete un quantitativo nettamente superiore di punti esperienza, Caramelle e Teraliti di vario genere.

In attesa di scoprire nuovi dettagli su questo evento, vi ricordiamo che per partecipare ai Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto è necessario collegare la vostra console a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa. Inoltre per giocare assieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Pochi giorni fa Game Freak ha svelato che pubblicherà la prossima patch di Pokémon Scarlatto e Violetto a fine aprile e che risolverà un bug relativo ai raid Teracristal di Acquecrespe e Fogliaferrea, ovvero le versioni paradosso di Suicune e Virizion.