Pokémon Scarlatto e Violetto: al via l'evento raid Teracristal di Decidueye

Da ora è disponibile su Pokémon Scarlatto e Violetto il nuovo evento raid Teracristal con protagonista Decidueye, la forma evolutiva finale dello starter erba Rowlett.

L'evento sarà attivo fino alle 00:59 italiane del 20 marzo 2023. Nel caso per un motivo o per un altro non riusciste a partecipare sarete felici di sapere che verrà riproposto successivamente tra il 24 e il 26 marzo.

Il Decidueye dell'evento avrà il teratipo Volante e l'Emblema della Forza Assoluta. Appare solo nei raid Teracristal da 7 stelle e potrete catturare solo un esemplare per file di gioco. In ogni caso, dopo averlo aggiunto alla vostra collezione potrete continuare ad affrontare i raid con questo Pokémon per mettere le mani sulle ricompense aggiuntive che elargiscono e dare una mano agli altri giocatori.

Stando alle informazioni riportate dal portale Serebii, il Decidueye dell'evento conosce le mosse Cucitura d'Ombra, Baldeali, Colpo basso e Fendifoglia. In battaglia usa anche Danzadipiume, Danzaspada e Aerosoio.

Per partecipare agli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare le ultime News dal Poképortale, dal menu di pausa.