Resident Evil 4 su PS5 e Xbox Series X|S, primo confronto e analisi video di Digital Foundry

Nelle ore scorse, Digital Foundry ha pubblicato la sua prima analisi video su Resident Evil 4 Remake, riferita ancora alla versione demo visto che l'analisi definitiva è attualmente in corso e arriverà solo successivamente, ma questa è già in grado di fornire alcune informazioni interessanti e un primo confronto fra le versioni PS5 e Xbox Series X|S e anche fra le generazioni differenti.

In gran parte, il video effettua un paragone tra PS4 e le versioni di nuova generazione, mettendo in luce le evoluzioni tecniche applicate su quest'ultime, ma qualche dettaglio emerge anche su PS5 e Xbox Series X|S nello specifico, anche se si tratta di un test che non è stato effettuato sulla versione definitiva di Resident Evil 4.

Rispetto alla generazione precedente, le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC hanno varie tecnologie aggiuntive come quella per il rendering dei capelli, il ray tracing, sub surface scattering e qualità migliore delle texture.

Per quanto riguarda il confronto diretto tra le console di nuova generazione, la risoluzione è statica a 2160p nella modalità Risoluzione, mentre in modalità Performance compare la risoluzione dinamica con una certa differenza che vede Xbox Series X in vantaggio: 1728p sulla console Microsoft contro i 1440p su PS5 in situazioni simili.

Nonostante quanto riportato da altre analisi, la modalità Performance secondo Digital Foundry si attesa su livelli molto simili tra PS5 e Xbox Series X|S rimanendo per lo più stabile sui 60 fps in entrambi i casi, con Xbox che sembra avere un'implementazione migliore del VRR. L'aberrazione cromatica non funziona bene su PS5 e viene raccomandato di disabilitarla, in generale, la versione Series X è quella che risulta più definita, forse con una differenza in termini di anti aliasing o ricostruzione.

La versione Xbox ha problemi sul sistema di controllo, considerando che la "dead zone" centrale è troppo ampia e questo porta a non rilevare i movimenti più leggeri, portando a un sistema poco preciso: sembra che sia questo problema che la qualità dell'immagine più bassa vista su PS5 siano ancora presenti nella versione definitiva al lancio.

In ogni caso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Resident Evil 4 per conoscere meglio il gioco in questione.