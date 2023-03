Fortnite: al via il crossver con Resident Evil con le skin di Leon e Claire

A pochi giorni dal debutto nei negozi di Resident Evil 4 Remake, oggi Fortnite ha dato inizio un crossover con la celebre survival horror di Capcom, con le skin e gli accessori di Leon S. Kennedy e Claire Redfield ora disponibili nel negozio di Battaglia Reale.

Entrambi i costumi sono in vendita al prezzo di 1.500 V-Buck e sono ispirati a Resident Evil 2 Remake. Quello di Leon S. Kennedy include anche dorso decorativo "Valiggetta", mentre quello di Claire Redfield il dorso decorativo "Chiavi R.P.D.".

Nel negozio è possibile acquistare anche i picconi "Parasole Umbrella" e "Coltello da Combattimento di Leon" per 500 V-Buck ciasciuno. È disponibile anche un bundle che include tutti i costumi e accessori sopracitati al prezzo di 2.100 V-Buck invece di 4.000 V-Buck.

Come accennato in apertura il crossover tra Fortnite e Resident Evil arriva a pochi giorni dal lancio del rifacimento del quarto capitolo, che sarà disponibile dal 24 marzo per PC e console. Se volete saperne di più, giusto oggi abbiamo pubblicato la nostra recensione di Resident Evil 4 Remake.