Exoprimal: disponibile l'open beta su PlayStation, Xbox e PC

Da oggi è disponibile l'Open Beta Test di Exoprimal su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, grazie alla quale sarà possibile provare lo shooter multiplayer di Capcom prima del debutto nei negozi fissato per il 14 luglio.

Questa versione di prova sarà disponibile fino alle 00:59 del mattino di lunedì 20 marzo 2023 dunque se siete interessati vi suggeriamo di affrettarvi. Sulle nostre pagine trovate anche il nostro provato della beta di Exoprimal.

Per partecipare è richiesto un Capcom ID, che dovrete collegare a quello della vostra piattaforma di riferimento. Potrete registrarvi ed eseguire il collegamento a questo indirizzo.

Ambientato nell'anno 2040, Exoprimal vede l'esistenza dell'umanità minacciata da ondate di epidemie di dinosauri in tutto il mondo. Una società chiamata Aibius ha sviluppato un'intelligenza artificiale avanzata in grado di individuare la posizione delle imminenti epidemie, nonché delle exotute che i soldati utilizzano per difendersi dagli invasori, ovvero dei dinosauri. La modalità di gioco principale di Exoprimal, Dino Survival, vede due squadre di cinque giocatori in competizione per essere i primi a completare varie missioni PvE e PvP.

Capcom ha condiviso alcuni consigli per godersi al meglio l'open beta di Exoprimal, che riportiamo di seguito: