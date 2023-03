Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, l'overview trailer mostra le sue caratteristiche

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è protagonista di un esteso Overview Trailer che punta a spiegare più nel dettaglio le caratteristiche del gioco e le meccaniche del gameplay, che si presenta decisamente diverso da quello della serie principale.

Il nuovo gioco PlatinumGames viene dunque svelato in maniera più precisa con questo video, che spiega più nel dettaglio il gameplay e quello che i giocatori possono aspettarsi in questo strano percorso attraverso la Foresta di Avalon.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon mostra la protagonista della serie in un periodo in cui non è ancora diventata la strega combattente che abbiamo visto nella serie, e mette in scena l'incontro con Cheshire e il loro fare squadra per combattere la madre della strega.

Nel gioco ci troviamo a controllare contemporaneamente Cereza e Cheshire, utilizzando un JoyCon per ognuno, oppure attivare l'Hug Mode per trasformare Cheshire in un pupazzo e portarlo in giro facilmente. La protagonista ha comunque già i suoi poteri magici attivi, che possono essere utilizzati per modificare lo scenario circostante e interagire in vari modi con questo per trovare la strada, mentre il compagni può usare gli artigli per abbattere ostacoli.

Ulteriori elementi che contribuiscono al gameplay e alla soluzione dei vari puzzle sono poi i poteri elementali che Cheshire può acquisire avanzando nel gioco, come acqua e fuoco, che hanno diversi altri effetti sugli scenari e i nemici. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.