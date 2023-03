No Man's Sky aggiornato alla versione 4.15 del Fractal Update

No Man's Sky ha ottenuto nelle ore scorse una nuova patch 4.15 di notevole importanza, che va a migliorare e correggere diversi aspetti del gioco su tutte le piattaforme con questo aggiornamento al Fractal Update.

Hello Games ha riferito che molti dei problemi risolti con questa patch sono stati rilevati e studiati grazie ai feedback ricevuti in maniera costante dagli utenti, motivi per il quale ringraziano la grande community che continua ad essere attiva all'interno della simulazione spaziale in questione.

Con il Fractal Update vengono corretti vari problemi di No Man's Sky, tra i quali uno legato all'uso di PlayStation VR2 (un inconveniente sull'uso dei setting in flat mode), un problema con la vibrazione di PS5, l'assenza eventuale di riflessi in alcune condizioni e altri glitch grafici come un'eccessiva sfocatura e altro.

La patch porta anche l'aggiustamento di diversi potenziali crash rilevati nel gioco, tra i quali uno specifico su Steam Deck, ma non solo: si parla anche di un raro problema che poteva portare i giocatori ad accedere a un'anomalia spaziale direttamente dal menù veloce dopo un ricaricamento e un'altra serie di problemi legati all'uso di PlayStation VR nella costruzione delle basi.

Hello Games ha riferito in precedenza che il 2023 sarà denso di novità per il gioco in questione, anche più di quanto visto nel 2022. Per ora, l'introduzione di maggior rilievo è il lancio della versione per PlayStation VR2.