Sonic Frontiers: il primo update maggiore con contenuti gratis ha una data di uscita

Sega ha svelato la data di uscita dell'aggiornamento "Sight, Sounds and Speed" di Sonic Frontiers, il primo update maggiore dei tre in programma durante il corso del 2023 che includeranno vari contenuti gratuiti. Il lancio è in programma per giovedì 23 maggio 2023.

Come riportato da VGC, la conferma arriva da una mail inviata da Sega ai suoi utenti registrati sul sito ufficiale di Sonic.

"Il primo dei tre aggiornamenti con contenuti gratuiti per Sonic Frontiers è in arrivo il 23 marzo", si legge nell'e-mail. "Con le nuove funzionalità e modalità aggiunte, è tempo di sperimentare la vista, i suoni e la velocità delle Starfall Islands".

Nonostante la mail non specifichi quali contenuti possono aspettarsi i giocatori dall'update, basandoci sul titolo dello stesso è probabile che includerà la modalità fotografica ("Sight"), il Jukebox ("Sounds") e le nuove sfide ("Speed") annunciate da Sega lo scorso novembre quando presentò la roadmap degli aggiornamenti post lancio di Sonic Frontiers.

Seguirà l'Update 2 che festeggerà il compleanno di Sonic e includerà sfide per le zone aperte e nuovi Koco. Il terzo aggiornamento invece proporrà nuovi personaggi giocabili e nuove storie.