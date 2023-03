Dark Souls 3: Modalità Facile disponibile con questa mod per PC, ecco come funziona

Dark Souls 3 è un gioco impegnativo e buona parte del suo fascino è legato alla difficoltà, ma anche chi non è molto portato per i giochi d'azione alle volte vorrebbe dare una possibilità all'opera di Miyazaki. Bene, se fate parte di tale gruppo allora sarete felici di sapere che è stata pubblicata una mod per una Modalità Facile di Dark Souls 3, compatibile ovviamente solo con la versione PC.

La potete trovare a questo indirizzo su NesusMods. Come sempre, ricordiamo che le mod non sono ufficiali e possono creare problemi al gioco o al vostro computer. Scaricatele e istallatele seguendo attentamente le istruzioni e consapevoli di potenziali rischi.

Per quanto riguarda il funzionamento, la mod della Modalità Facile di Dark Souls 3 introduce tre modalità:

Facile: +25% di anime ottenute, -25% di danni subiti, +25% di danni inflitti

Molto Facile: +50% di anime ottenute, -50% di danni subiti, +50% di danni inflitti

Ultra Facile: +75% di anime ottenute, -75% di danni subiti, +75% di danni inflitti

Inoltre, tutti i cambiamenti della mod si attivano in ogni Nuova Partita+: quindi anche dopo averlo completato si può continuare a giocare mantenendo gli stessi equilibri del gioco base (ovvero in NG+ il gioco sarà più difficile, ma a propria volta sarà semplificato dalla mod). Si tratta di una mod molto semplice, ma che può essere di grande aiuto per chi vuole giocare a Dark Souls 3 senza fare troppa fatica. Ultra Facile, a occhio, rende quasi impossibile morire (gravità a parte).

La parte interessante è anche l'aumento di anime ottenute. Ricordiamo che le anime sono la valuta principale del gioco e permettono di salire di livello così come acquistare oggetti e incantesimi dai mercanti. Ottenerne di più può aiutare a eliminare ogni preoccupazione in caso di perdita di anime.

Vi lasciamo infine a un video che mostra una versione Unreal Engine 5 di Dark Souls 3, con una grafica di qualità superiore.