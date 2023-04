eFootball 2023: patch 2.5.0 disponibile per PC, PlayStation, Xbox e mobile, ecco le novità

Konami ha pubblicato oggi la patch 2.5.0 di eFootball 2023, che introdotto diverse novità, tra cui nuove funzionalità, correzioni di bug e modifiche ad alcuni aspetti del gameplay.

In particolare sono state implementante le funzionalità "Allenamento Abilità" e "Eredita Progressi". La prima permette di aggiungere fino a cinque abilità a un calciatore, mentre con la seconda si possono trasferire punti esperienza e abilità da un giocatore all'altro spendendo un determinato quantitativo di GP.

Inoltre ora è possibile sbloccare slot calciatori aggiuntivi per "La Mia Squadra" tramite GP, portando il limite massimo da 500 a 900. Sono state implementate anche delle modifiche per permettere che la Valutazione Generale mostrata sui giocatori superi quota 100.

Non mancano poi la risoluzione di vari bug e modifiche ad alcune dinamiche di gameplay. Ad esempio, ora i cross diretti sul palo più lontano avranno un'altezza che semplificherà il controllo della palla, ma troviamo novità in tal senso anche per gli stop, la gestione della difesa e i falli.

Di seguito le note ufficiali della patch 2.5.0 di eFootball 2023 (console e PC) in italiano:

Funzionalità aggiuntive

Aggiunta una nuova funzionalità "Allenamento abilità": gli utenti potranno aggiungere fino a 5

Abilità aggiuntive ai giocatori.

Aggiunta una nuova funzionalità "Eredita progressi": gli utenti potranno trasferire Punti esperienza e Abilità aggiuntive da un giocatore a un altro.

Modifiche implementate per permettere alla Valutazione generale mostrata sui giocatori di superare quota 100.

La quota di slot giocatore può ora essere ampliata gradualmente fino a un massimo di 900 utilizzando i GP.

Aggiornate le Squadre autentiche selezionabili in "Partita di prova" e "Partita Amico".

Aggiunte e migliorie

La struttura delle squadre del Campionato americano è stata aggiornata con i dati della nuova stagione.

In alcune lingue è stato modificato il nome della nazione Türkiye.

Sono stati aggiornati anche i dati seguenti:

Dati squadra

Foto, grafica e dati dei giocatori

Foto e dati degli allenatori

Divise

Grafica degli stadi

Scarpini

Palloni

Stemmi dei club

Stemmi delle squadre nazionali

Cartelloni pubblicitari a bordo campo

Telecronaca

Cori

Passaggi

Risolto il problema relativo ai calci di punizione, che impediva al tiratore di effettuare un passaggio rasoterra all'indietro.

Implementazione di modifiche per i cross diretti sul palo più lontano: ora avranno un'altezza che semplificherà il controllo della palla, dal momento che in precedenza la loro traiettoria talvolta si rivelava troppo bassa.

Implementazione di modifiche alla traiettoria dei passaggi e alla velocità dei filtranti diretti verso un compagno in direzione della metà campo avversaria, dal momento che in precedenza questo particolare tipo di passaggio filtrante poteva finire troppo avanti, in maniera eccessivamente lenta.

Implementazione di modifiche alla traiettoria dei passaggi e alla velocità dei filtranti in diagonale indietro diretti verso un compagno che corre verso la porta accanto a un avversario, dal momento che in precedenza questo particolare tipo di passaggio filtrante poteva risultare troppo lento.

Implementazione di modifiche per alleviare il verificarsi del problema relativo alla poca reattività dei passaggi rasoterra in senso opposto alla direzione di movimento del giocatore.

Implementazione di modifiche per far sì che ora sia più semplice effettuare un passaggio di prima, quando si riceve un passaggio leggermente indietro rispetto alla posizione del corpo durante la corsa.

Stop

Implementazione di modifiche per far sì che i giocatori non calcino via con forza la palla dopo averla rubata all'avversario con un Testa a testa, dal momento che in precedenza potevano eseguire tale azione dopo un Testa a testa in corsa.

Implementazione di modifiche per alleviare il verificarsi di tentativi non riusciti di stoppare la palla a mezz'aria (la sfera colpiva soltanto il corpo del giocatore).

Implementazione di modifiche alle condizioni di attivazione dei giocatori che ricevono un pallone in arrivo durante l'esecuzione di una Veronica, in modo che il movimento venga eseguito solo negli scenari in cui è ritenuto più efficace e appropriato.

Difesa

Implementazione di modifiche relative a Testa a testa in modo che, se i giocatori sono più lontani dal portatore di palla avversario, abbiano più libertà di movimento, consentendo a loro volta intercettazioni più facili.

Risolto il problema per cui, se il comando Spazza veniva eseguito in successione in fase di difesa, la

Barra potenza rimaneva visualizzata anche dopo l'esecuzione della spazzata, impedendo il cambio di cursore.

Risolto il problema relativo agli 1 contro 1, per cui il difensore poteva perdere l'equilibrio in modo innaturale, oppure scivolare e cadere in maniera inadatta rispetto all'azione.

Risolto il problema per cui, subito dopo aver perso palla, il giocatore riusciva a difendere in maniera innaturalmente rapida.

Risolto il problema per cui i giocatori potevano non tentare lo stop dei passaggi rasoterra leggermente sollevati rispetto al terreno, anche nei casi in cui l'azione sarebbe riuscita.

Risolto il problema relativo alla fase difensiva, per cui i compagni non selezionati con il cursore talvolta eseguivano un blocco non necessario su tiri che erano già stati bloccati.

Risolto il problema per cui, anche dopo che il giocatore avversario aveva controllato il passaggio in arrivo, il difensore poteva comunque effettuare un tackle alle spalle dell'avversario, indipendentemente dal fatto che la palla non fosse più lì.

Portiere

Implementazione di modifiche ai salvataggi con la punta delle dita del portiere: ora è più probabile che il pallone venga respinto più lontano dalla porta, dal momento che in precedenza velocità e direzione della sfera potevano rivelarsi inadatte.

Falli

Implementazione di modifiche per diminuire la frequenza dei falli fischiati dopo un contatto con l'avversario in seguito a un passaggio in scivolata, dal momento che in precedenza questo tipo di movimento causava un numero eccessivo di falli.

Implementazione di modifiche alla logica decisionale sui falli, dal momento che alcuni contrasti (ad esempio quelli in scivolata) potevano causare un fallo anche nei casi in cui veniva colpito per primo il pallone.

Implementazione di modifiche per quanto riguarda le decisioni sul fuorigioco per i palloni in arrivo a mezz'aria, come i passaggi alti, in modo che il fuorigioco venga chiamato solo quando il pallone arriva vicino al giocatore che attacca, mentre in precedenza il fuorigioco poteva essere chiamato prematuramente perché il pallone sembrava raggiungere prima un giocatore in difesa.

Implementazione di correzioni relative alle decisioni sui falli, in modo che, quando il giocatore in difesa effettua un tackle successivo al primo tocco dell'avversario o quando viene effettuato un tackle da dietro su un avversario mancando completamente il pallone, queste giocate ora vengano giudicate fallose.

Implementazione di modifiche sui falli: ora verrà fischiato un fallo se l'attaccante perde l'equilibrio dopo un contatto con i difensori durante il dribbling o il controllo della sfera, nei casi in cui non si tratta di un tackle vero e proprio.

AI

Implementazione di modifiche affinché i giocatori in fuorigioco tornino rapidamente in posizione regolare, in base alla situazione.

Risolto il problema relativo al comando Uno-due in avanti: in precedenza, il giocatore che scattava in avanti rallentava in modo innaturale se il pallone veniva giocato oltre l'ultimo difensore, pur avendo un'occasione nitida di correre verso la porta.

Implementazione di correzioni riguardo al problema relativo al comando Dai e vai (incrociato): il giocatore che incrociava continuava il movimento nonostante si trovasse in fuorigioco. Ora il movimento verrà interrotto qualora il giocatore che incrocia si trovi in fuorigioco.

Implementazione di modifiche in modo che, durante l'intervallo di tempo tra l'input del passaggio e l'impatto col pallone, il giocatore che effettua la corsa dietro la linea di difesa avversaria non compia un movimento laterale non necessario.

Risolto il problema per cui, quando un passaggio veniva effettuato oltre la linea di difesa avversaria, il giocatore che correva per ricevere il passaggio poteva rallentare inutilmente.

Implementazione di modifiche alla velocità di corsa dei giocatori che aspettano un cross in arrivo, poiché in precedenza quando un passaggio veniva effettuato verso la linea di difesa avversaria, i giocatori in attesa di un successivo cross potevano rallentare inutilmente.

Implementazione di modifiche alla direzione di corsa dei giocatori: in precedenza, quando correvano accanto a un avversario potevano cambiare direzione dopo l'esecuzione di un input di passaggio, facendo sì che questo venisse intercettato.

Implementazione di modifiche alla direzione di corsa dei giocatori sulle fasce, in quanto i giocatori sulla fascia potevano spostarsi troppo velocemente verso il centro e avvicinarsi troppo agli avversari durante i contrattacchi, rendendo difficile la ricezione dei passaggi.

Implementazione di modifiche al movimento dei giocatori in modo che, in fase di attacco, i compagni di squadra intorno a un giocatore che sta cercando di tenere la palla o di eseguire giocate di prima evitino di scontrarsi con la palla in modo più appropriato.

Implementazione di modifiche al posizionamento dei difensori durante il calcio d'inizio, affinché mantengano una posizione più centrale. In precedenza, era troppo semplice penetrare centralmente la difesa dopo un calcio d'inizio.

Risolto il problema per cui, quando viene effettuato un passaggio da parte dell'attaccante, gli ultimi difensori potevano inavvertitamente lasciare la loro posizione e avanzare.

Risolto il problema del posizionamento difensivo, per cui i cambi di posizione non venivano eseguiti come necessario.

Implementazione di modifiche alla posizione delle marcature e al processo decisionale dei terzini durante gli scenari di marcatura a uomo, in quanto questi potevano posizionarsi al centro del campo senza trasferire i propri compiti di marcatura a uomo a un compagno di squadra.

Implementazione di modifiche in modo che, quando i giocatori si rialzano dopo essere caduti, prendano decisioni più appropriate sulla direzione verso cui rialzarsi, in relazione all'ambiente circostante.

Altre migliorie alla giocabilità

Implementazione di migliorie per i giocatori con l'abilità "Spirito combattivo", in modo che, rispetto ai giocatori privi di tale abilità, la loro precisione nel tiro e nel passaggio sia meno ridotta se sotto pressione, ad esempio quando i giocatori avversari sono nelle vicinanze.

Risolto il problema con l'esecuzione dei comandi Uno-due in avanti e Dai e vai (incrociato) durante i calci di punizione: in precedenza, non si attivavano i rispettivi movimenti.

Implementazione di migliorie alle condizioni di passaggio del cursore. Questo riduce l'incidenza di un problema per cui il cursore poteva essere spostato su giocatori che faticavano a entrare nella zona di caduta dei palloni a mezz'aria, come nel caso delle spazzate.

È stato risolto il problema per cui il cursore poteva cambiare in modo inappropriato per i palloni bassi a mezz'aria, anche con Cambio cursore impostato su [Manuale]

Migliorie generali

Implementazione di migliorie per far sì che le statistiche del match e le sostituzioni mostrate in partita non interferiscano con il gioco.

Implementazione di migliorie alla schermata di caricamento del matchmaking. Altre migliorie minori sono state implementate in ciascuna modalità e nelle partite, per migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Modifiche generali applicate per mitigare o eliminare del tutto i seguenti bug