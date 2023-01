Halo, la serie TV è stata la numero uno su Paramount Plus nel 2022

Come segnalato da The Game Awards tramite il Wall Street Journal, la serie TV di Halo di Paramount e Microsoft è stata lo show numero uno di Paramount Plus del 2022. Si tratta di un ottimo risultato che dimostra come oramai il mercato dell'intrattenimento televisivo sia più che pronto per grandi show basati sui videogiochi.

Paramount Plus è il servizio di video streaming di Paramount disponibile con questo nome (precedentemente CBS All Access) nel marzo 2021. Il servizio è ora disponibile in Italia, ma la prima stagione di Halo è arrivata tramite Sky Atlantic.

Come fatto notare anche dai commenti sotto il tweet di The Game Awards, il servizio americano non è quello più denso di uscite tra i vari disponibili, quindi non è troppo strano che uno show come Halo sia stato in grado di ottenere la prima posizione.

La seconda stagione di Halo è ora in produzione. Per quanto riguarda la prima stagione, è stata accolta in modo misto. Anche nella nostra recensione abbiamo spiegato come il risultato finale non sia incredibile. Eccone un estratto.

"La prima stagione della serie TV di Halo si chiude con un episodio non perfetto, ma che serve a gettare le basi per la prossima stagione. Master Chief sembra ora quello conosciuto nei videogiochi, la guerra ai Covenant è partita in via ufficiale e gli Spartan sono pronti a fare quello che sanno fare meglio: gettarsi nel cuore dell'azione. Peccato che il viaggio per arrivare a questo punto sia stato altalenante, con personaggi e colpi di scena gestiti in maniera superficiale, storie raccontate senza che abbiano un peso nell'economia della serie e un design generale che prova a proporre acriticamente l'estetica dei videogiochi. Le potenzialità sono ancora tutte lì, ma servirebbe un piglio decisamente diverso e una direzione creativa più ferma per sfruttarle a dovere."