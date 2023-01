Deliver Us Mars: il trailer con il conto alla rovescia per l'uscita

Frontier Foundry e KeokeN Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer per il gioco d'avventura fantascientifico Deliver Us Mars. In questo ultimo sguardo al sequel di Deliver Us The Moon prima dell'uscita, i giocatori possono farsi un'idea del pericolo ambientale che incombe sulla Terra in questo futuro alternativo e del perché la missione al centro della storia è l'unico modo per salvare l'umanità.

Ambientato 10 anni dopo gli eventi di Deliver Us The Moon, l'obiettivo della protagonista Kathy Johanson in Deliver Us Mars è recuperare le ARK, potenti vascelli che contengono la tecnologia per invertire il cambiamento climatico. La motivazione che la spinge a recarsi sul Pianeta Rosso, tuttavia, è più profonda, in quanto vi è la possibilità che suo padre, Isaac, da tempo scomparso, sia ancora vivo.

I giocatori si arrampicheranno sulle scogliere di Marte, risolveranno enigmi ed esploreranno in assenza di gravità mentre scoprono il mistero di ciò che è accaduto ai precedenti abitanti dell'ARK.

Deliver Us Mars sarà disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di vendita consigliato di 29,99 euro, mentre l'edizione deluxe solo per PC, contenente il gioco base e la colonna sonora originale, sarà disponibile al prezzo di vendita consigliato di 34,99 euro. I giocatori possono preordinare qualsiasi versione del gioco fino al lancio e ricevere uno sconto del 10% (sulle piattaforme PlayStation, i giocatori devono essere abbonati a PlayStation Plus per avere diritto allo sconto sul preordine).

Deliver Us Mars verrà lanciato il 2 febbraio 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e Epic Games Store.