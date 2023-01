Chainsaw Man: il cosplay di Power da Miruqi la mostra in versione "smart"

Chainsaw Man è la fonte d'ispirazione di questo nuovo cosplay di Power da parte di Miruqi, che mostra il personaggio in una delle sue particolari mise, in questo caso in stile "smart" con tanto di occhiali da intellettuale.

Power è uno dei demoni ricorrenti nella serie, uno dei principali co-protagonisti nel corso della saga della Public Safety, con la capacità di possedere dei corpi femminili con cui si presenta, applicandovi la variazione tipica delle corna ben visibili sulla testa.

L'altro elemento principale di riconoscimento sono gli occhi: che appaiono luminosi e dotati di una colorazione giallo-rossa con una particolare configurazione. Entrambe queste caratteristiche vengono ovviamente riprodotte nel cosplay in questione, come potete vedere nell'immagine qui sotto.

Per l'occasione, però, Miruqi ha scelto una versione particolare di Power, con l'abito da "ragazza intelligente" con cui compare in alcuni casi durante l'anime, ovviamente quando non è nella sua forma pienamente demoniaca, nel qual caso diventa una cosa decisamente diversa.

Costume, acconciatura, corna e occhi sono dunque precisamente riprodotti dalla cosplayer in questa occasione, mostrandosi come una perfetta incarnazione di una delle versioni di Power di Chainsaw Man, che si sta confermando uno dei manga/anime più popolari al momento.



