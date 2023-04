Fortnite Capitolo 4: il tema della Stagione 3 è stato forse scoperto da un dataminer

La Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite è disponibile da non troppo tempo, ma pare che Epic Games stia già iniziando a mettere le basi per la Stagione 3. Secondo un dataminer, i contenuti per ora inseriti nel codice del battle royale aiutano a indovinare quale sarà il tema della prossima stagione: il deserto o i tropici.

Il dataminer in questione è Wenso e, sulla base di quanto indicato, ha scovato all'interno dell'update 24.20 di Fortnite dei file legati ad alberi di palma e cactus creati appositamente per la Stagione 4 (quindi non visibili nel gioco, per ora). Inoltre, sulla base di alcune skin che già si sapeva essere in lavorazione, è credibile che la Stagione 3 si baserà su un tema o desertico o tropicale.

Ovviamente è solo una supposizione. Le informazioni dei datamining sono probabilmente corrette, ma è possibile che l'idea che il leaker si è fatto della situazione sia invece scorretta. Manca dopotutto ancora un po' prima della nuova stagione, quindi è possibile che spuntino altre informazioni che faranno cambiare idea agli esperti di Fortnite.

La data di uscita della Stagione 3 del Capitolo 4 di Fortnite dovrebbe essere posizionata a giugno 2023, quindi avrebbe senso che il tema fosse in qualche modo legato all'estate o al caldo. Il deserto e i tropici sono quindi una supposizione sensata. Ripetiamo però che per ora non vi è conferma ufficiale.

Dovremo attendere annunci da parte di Epic Games prima di giungere a conclusioni definitive.

Vi ricordiamo infine che l'aggiornamento v24.20 ha introdotto Eren, Mikasa e Levi da L'Attacco dei Giganti.