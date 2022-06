Flashback 2: trailer e periodo di uscita dalla Summer Game Fest 2022

Durante lo show di apertura del Summer Game Fest 2022, Microids ha presentato un nuovo trailer di Flashback 2, svelando anche il periodo di uscita, fissato per l'inverno del 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Flashback 2 è un action platform che segna il ritorno di Conrad B. Hart dopo 30 anni di inattività. L'originale Flashback è stato pubblicato infatti nel lontano 1992, conquistando il pubblico grazie alle meccaniche e le animazioni, decisamente all'avanguardia all'epoca.

"Dopo aver sconfitto il Master Brain nel precedente gioco, Conrad e i suoi alleati dovranno affrontare ancora una volta la specie dei Morph che minaccia tutte le civiltà", riporta il sito ufficiale di Microids.

"Aggiungendo la beffa al danno, il migliore amico di Conrad, Ian, viene rapito di fronte a lui.. Un altro sporco trucco dei Morphs? Starà a voi scoprire chi l'ha fatto e le loro motivazioni..."

Apprendiamo inoltre che Flashback 2 è sviluppato in stretta collaborazione tra il team di Paul Cuisset e Microids Studio Lyon.

"Flashback 2 accoglierà i giocatori alla scoperta di una storia nuova di zecca che unisce azione, puzzle e infiltrazione. Questa avventura ti porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la giungla, oltre a nuovi luoghi come Neo Tokyo o una misteriosa stazione spaziale."

"Per lavorare su questo sequel e rendere omaggio al gioco originale, Paul Cuisset è riuscito a riportare alcuni membri del team come il game designer Thierry Perreau e il compositore della famosa colonna sonora di Amiga, Raphaël Gesqua."