Fort Solis: trailer del gioco con Troy Baker dal Summer Game Fest 2022

Al Summer Game Fest 2022 è stato presentato il trailer di Fort Solis, una nuova avventura in Unreal Engine in arrivo su PC.

Il protagonista sarà portato sullo schermo da Troy Baker. Vi sarà anche Roger Clark (Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2).

"Fort Solis è un thriller in terza persona per giocatore singolo ambientato sul lato più lontano di Marte. L'ingegnere Jack Leary risponde a un allarme di routine. Arrivato a Fort Solis, inattivo, si innervosisce per la mancanza di personale nella base. Man mano che la notte si allunga, gli eventi iniziano a dipanarsi e a sfuggire al controllo. Il mistero dello scopo per cui Fort Solis è stato creato inizia a manifestarsi insieme al suo equipaggio. Riuscirà Jack a salvarsi con ciò che ha scoperto e, soprattutto, con la sua vita?".

Vi saranno "momenti narrativi completamente giocabili con esiti multipli. Ognuno di essi contiene azioni che hanno conseguenze che cambiano la storia." Il gioco conterrà "un'unica grande base che comprende oltre 9 strutture individuali, tutte contenenti livelli di superficie e sotterranei. I giocatori possono giocare sulla superficie di Marte o semplicemente progredire rimanendo sotto la superficie. La scelta è loro!"

Nuove informazioni saranno presentate tra alcuni mesi. Diteci, cosa ne pensate di Fort Solis?

Inoltre, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di presentazione di Aliens Dark Descent.