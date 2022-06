Routine è resuscitato: trailer alla Summer Game Fest e in arrivo su Xbox Game Pass

Routine è tornato a mostrarsi con un nuovo, inquietante trailer alla Summer Game Fest, costruito su quello che sembra essere un frammento di gameplay che si preannuncia decisamente interessante, con il tutto in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S attraverso Xbox Game Pass.

In sviluppo da anni presso Lunar Software e pubblicato da Raw Fury, Routine sembra essere finalmente in procinto di arrivare sul mercato, anche se non ha ancora una data d'uscita precisa. Nel video vediamo una porzione del gioco in cui il protagonista esplora quella che sembra essere una sorta di base, o forse un sistema di trasporto in stile metropolitana abbandonata.

Al di là dell'inquietudine data dall'ambientazione oscura, il personaggio principale sembra braccato da alcuni strani androidi decisamente minacciosi, dai quali cerca di nascondersi senza troppo successo, a quanto pare. Routine si dimostra notevolmente avanzato dal punto di vista tecnico e inoltre può contare su un accompagnamento audio di prim'ordine firmato dal leggendario Mick Gordon.

Da notare che il progetto iniziale di Routine risale addirittura al 2012, ma il gioco ha attraversato una genesi lunghissima e complessa, che ha portato infine a un vero e proprio reboot totale del gioco, che si presenta infatti in una forma decisamente diversa rispetto al passato e tecnicamente molto più avanzata.