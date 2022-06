Highwater: trailer di annuncio e periodo di uscita, è un avventura che parla di Climate Change

Durante il corso dello show di apertura del Summer Game Fest 2022 è stato presentato Highwater, il nuovo gioco dei ragazzi di Demagog Studios che tratta il tema del Climate Change e in uscita nel 2022, con le piattaforme di riferimento ancora da rivelare. Nel player qui sopra potrete guardare il trailer di presentazione.

Come possiamo vedere dal filmato, Highwater è un adventure strategy ambientato di una metropoli completamente allagata a causa di una catastrofe ambientale.

Il gioco viene descritto come una survival incentrato sulla narrativa con visuale isometrica. Attraverso gli scenari di gioco completamente allagati, i giocatori dovranno risolvere enigmi e affrontare dei combattimenti a turni, cercando di sopravvivere abbastanza a lungo per intrufolarsi a bordo di un razzo della classe di élite diretto in una zona sicura. Nel video vediamo anche delle sequenze esplorative, in cui potremo usare anche un gommone per muoverci tra le strade completamente allagate.

Come accennato in apertura, Highwater arriverà nel corso del 2022, con Demagog Studios che svelerà maggiori dettagli sul gioco nelle prossime settimane.