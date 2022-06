American Arcadia: trailer d'annuncio al Summer Game Fest 2022

American Arcadia è un'avventura narrativa annunciata con un trailer da Raw Fury in occasione del Summer Game Fest 2022. La particolarità del gioco non sta tanto nella natura distopica del luogo da cui i protagonisti devono fuggire, quanto dal racconto condotto come se fosse un documentario.

Pieno di stile e decisamente particolare, sembra un gioco davvero interessante. Staremo a vedere come verrà.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley che va in qualche modo a colmare il buco lasciato dall'E3 in questa torrida estate. Vedremo se l'hanno prossimo si replicherà o il buon Geoff l'avrà vinta.

Anticipato da voci di corridoio e messaggi di Keighley stesso, è uno degli appuntamenti più attesi del 2022.