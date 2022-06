Goat Simulator 3: trailer e periodo di uscita dal Summer Game Fest 2022

Al Summer Game Fest 2022 è stato presentato il trailer di Goat Simulator 3, in arrivo in autunno 2022 su Epic Games Store, PlayStation e Xbox.

Il trailer ci permette di vedere che le capre titolari porteranno il caso nel nuovo gioco, distruggendo l'ambientazione di gioco, che questa volta sarà una zona litorale con spiaggia e ombrelloni.

La descrizione ufficiale recita: "È tornata Pilgor! Beeeeeene! Raduna il gregge e tuffati in Goat Simulator 3, una nuovissima, super realistica esperienza sandbox in fattoria. Invita fino a tre amici in co-op locale o online, spaccate tutto in squadra o sfidatevi in minigiochi che distruggeranno per sempre la vostra amicizia."

"Sì, hai capito bene: l'abbiamo rifatto. E stavolta abbiamo fatto le cose per beeee, e Pilgor è in compagnia di altre capre. Puoi invitare fino a tre amici in co-op locale o online, creare scompiglio in squadra o gareggiare in minigiochi che faranno crollare la vostra amicizia. Preparati a una nuova avventura piena di caos caprino: lecca, distruggi e prendi a testate un intero mondo aperto, nel più grande spreco di tempo dall'uscita di Goat Simulator! Non ti diremo come giocare (tranne che nel tutorial), ma ti daremo semplicemente gli strumenti per diventare la capra dei tuoi sogni."

Inoltre, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di presentazione di Aliens Dark Descent. Inoltre, abbiamo visto il nuovo Fort Solis, nuovo gioco con Troy Baker.