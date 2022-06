Marvel's Midnight Suns, un trailer epico con data d'uscita dalla Summer Game Fest

Marvel's Midnight Suns si è rivisto con un nuovo trailer alla Summer Game Fest, in questo caso con un video particolarmente epico ma ancora non incentrato sul gameplay vero e proprio, ma se non altro abbiamo infine una data d'uscita confermata: il 7 ottobre 2022.

Il trailer è un filmato in computer grafica che vede i vari super-eroi Marvel combattere contro una minaccia comune, che peraltro comprende anche Venom e una sorta di versione diabolica di Hulk. Dalla parte dei buoni vediamo Spider-Man, Wolverine e altri combattenti storici affrontare questi nemici all'apparenza decisamente minacciosi.

Marvel's Midnight Suns è uno strategico a turni costruito sulla struttura dei nuovi XCOM, non per nulla proveniente dal medesimo team di sviluppo, Firaxis. Proprio la sua struttura particolare lo rende molto interessante, considerando la licenza su cui è basato: anche in questo caso abbiamo a che fare con costruzione e gestione di una base, rappresentata da The Abbey, e con le fasi di combattimento che si svolgono su varie mappe.

Ovviamente, i vari personaggi possiedono caratteristiche e abilità specifiche che vanno sfruttate in maniera strategica, applicandole nella maniera migliore ai vari turni e utilizzando anche un particolare sistema a carte per utilizzare i poteri e le possibilità di attacco e difesa.