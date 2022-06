Stormgate annunciato con un trailer al Summer Game Fest 2022, è un RTS free-to-play

Stormgate è stato annunciato con un trailer cinematografico al Summer Game Fest 2022: si tratta di un RTS free-to-play, titolo d'esordio di Frost Giant Studios.

Il team di sviluppo è formato da persone che hanno lavorato a Warcraft 3 e StarCraft 2, dunque con una profonda conoscenza del genere strategico. Il gioco sarà protagonista di una beta nel corso del 2023.

Previsto al momento solo per PC, Stormgate unirà elementi sci-fi e fantasy per portare sullo schermo la battaglia fra squadre di soldati con equipaggiamento ad alta tecnologia e veri e propri demoni alati, come si vede nel video.

Mosso dall'Unreal Engine 5, il gioco offrirà battaglie su larga scala che promettono grande spettacolo, con un'interfaccia ottimizzata per rendere le meccaniche immediate ma non per questo meno profonde.