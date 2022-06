Neon White: data di uscita e nuovo gameplay trailer dell'action game per PC e Nintendo Switch

Tra i tanti annunci dello show di apertura del Summer Game Fest 2022, è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Neon White, peculiare action game che include elementi strategici legati all'utilizzo di carte. Per l'occasione è stata annunciata la data di uscita, fissata per il 16 giugno 2022 per Nintendo Switch e PC.

Sviluppato da Ben Esposito e Annapurna, Neon White è un particolare action game che mischia tempismo d'esecuzione e scelta strategica di carte da utilizzare, con elementi platform e combattimenti.

Il gioco mette in scena la strana storia di assassini cacciatori di demoni che devono liberare il paradiso dalle oscure minacce, per potersi guadagnare un posto nei cieli.

Per saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Neon White, in cui vi spieghiamo che "si pone come un titolo originale e accattivante, che miscela elementi FPS, speedrunning, card battler e atmosfere da hero shooter per consegnarci un'esperienza che promette di essere frenetica e divertente. Il peculiare gameplay a base di carte, da utilizzare per ottenere nuove armi o da scartare per eseguire movimenti speciali, sembra creare i presupposti per un prodotto dalle molteplici chiavi di lettura, veloce ma anche rigiocabile e arricchito di un contorno affascinante."