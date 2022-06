Cuphead: The Delicious Last Course, video di gameplay dal Summer Game Fest 2022

Cuphead: The Delicious Last Course è stato mostrato al Summer Game Fest 2022 con un video di gameplay che ha per protagonista Ms. Chalice, il nuovo personaggio del gioco, impegnata in un boss fight.

A pochi mesi dall'uscita della serie animata The Cuphead Show! su Netflix, ecco dunque l'attesa espansione dell'action platform di Studio MDHR, in arrivo il 30 giugno al termine di una lunga attesa.

"In Cuphead - The Delicious Last Course, Ms. Chalice si unisce a Cuphead e Mugman per un'avventura aggiuntiva su DLC su un'isola tutta nuova!", recita la sinossi ufficiale del pacchetto su Steam.

"Con nuove armi, nuovi amuleti e le nuovissime abilità di Ms. Chalice, affronta una nuova masnada di boss variegati a tutto schermo per affiancare Pinzimonio Salieri nell'ultima e più accattivante avventura di Cuphead."