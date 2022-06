Warframe The Duviri Paradox: teaser trailer dal Summer Game Fest 2022

Al Summer Game Fest 2022 è stato presentato il teaser trailer The Duviri Paradox di Warframe, il gioco free to play per PC e console.

Nel filmato vediamo una serie di filmati narrativi che suggeriscono in che modo The Duviri Paradox amplierà la trama di Warframe. Sappiamo che potremo scoprire di più su questa espansione il 16 luglio 2022. Seguendo la diretta Twitch, potremo ottenere anche alcuni oggetti dedicati al free to play.

Inoltre, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di presentazione di Aliens Dark Descent. Inoltre, abbiamo visto il nuovo Fort Solis, nuovo gioco con Troy Baker.