Honkai Star Rail, video di presentazione alla Summer Game Fest per il gioco MiHoYo

Honkai: Star Rail è protagonista di un nuovo trailer pubblicato nel corso della Summer Game Fest, che ha mostrato qualcosa della storia e anche del gameplay di questo interessante titolo in arrivo "presto" ma ancora senza una data d'uscita precisa.

Honkai Star Rail è il nuovo RPG a turni fantascientifico da parte di MiHoYo, il publisher diventato celebre soprattutto con Genshin Impact, gioco che condivide con questo qualcosa nello stile grafico, nel character design e probabilmente in alcuni elementi strutturali del gioco di ruolo.

In Honkai: Star Rail i giocatori si ritrovano a viaggiare con l'Astral Express, una sorta di veicolo da trasporto spaziale, ed esploreranno le "meraviglie infinite" della galassia. Rispetto a Genshin Impact, questo rispecchia maggiormente i canoni classici del genere RPG: si tratta infatti di un gioco di ruolo a turni con elementi strategici, con la possibilità di formare un team personalizzato.

Anche in questo caso si tratta di un titolo basato su un folto cast di personaggi in stile anime, alcuni dei quali sono già stati presentati in precedenza. Tra questi troviamo March 7th, Himeko, Seele, Welt e Serval.