Zenless Zone Zero: nuovo gameplay trailer dell'action RPG dagli autori di Genshin Impact

In occasione dello show di apertura del Summer Game Fest 2022, miHoYo ha presentato un nuovo gameplay trailer di Zenless Zone Zero, il nuovo action RPG con ambientazione urban fantasy, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Zenless Zone Zero è attualmente in sviluppo per PC e smartphone iOS e Android, anche se non è da escludere un possibile lancio del gioco anche su console. Il filmato mostra qualche nuova sequenza inedita di gameplay, che sembrerebbe di stampo action come quello di Genshin Impact, celebre RPG free-to-play realizzato sempre da miHoYo.

Leggiamo di seguito i dettagli condivisi da Hoyoverse sul setting di Zenless Zone Zero:

"Zenless Zone Zero è un nuova IP ambientata in un città metropolitana post-apocalittica. Presenta una storia avvincente con uno stile artistico futuristico, personaggi distintivi e un esilarante sistema di combattimento orientato all'azione. I giocatori interpreteranno il ruolo di un "Proxy" e si imbarcheranno in un'avventura con un gruppo eterogeneo di partner per conquistare i nemici sconosciuti e svelare i misteri di New Eridu, l'ultimo rifugio per la civiltà urbana".

"La civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come gli "Hollows". Queste creature crescono esponenzialmente dal nulla, creando dimensioni disordinate in cui vagano misteriosi mostri soprannominati "Etereo". New Eridu, l'ultima civiltà urbana sopravvissuta all'apocalisse, riuscì a prosperare acquisendo la tecnologia per estrarre preziose risorse dagli Hollow."