One Piece Odyssey: trailer dal Summer Game Fest 2022 mostra esplorazione e trama

Al Summer Game Fest 2022 è stato presentato il trailer di One Piece Odyssey, il nuovo gioco della ciurma di Cappello di Paglia.

Si tratta di un gioco di ruolo a turni nei quali potremo controllare i vari membri della ciurma. In One Piece Odyssey i protagonisti naufragheranno su una nuova isola e dovranno riunirsi. Esplorando l'isola, ogni personaggio sarà in grado di usare le proprie capacità per avanzare in luoghi non raggiungibili da altri pirati.

One Piece Odyssey

Potremo vedere in azione tutte le mosse della ciurma, in combattimenti a turni contro nuove creature e nemici. Ci saranno anche nuovi personaggi, che amplieranno la storia di One Piece. Il trailer promette un viaggio epico. Il gioco arriverà sui Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC.

Inoltre, abbiamo avuto modo di vedere il trailer di presentazione di Aliens Dark Descent. Inoltre, abbiamo visto il nuovo Fort Solis, nuovo gioco con Troy Baker.