Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, trailer con data di uscita e co-op

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è stato protagonista di un trailer al Summer Game Fest 2022 in cui è stata annunciata la data di uscita del gioco, fissata al 16 giugno.

Non è tutto: il picchiaduro a scorrimento sviluppato da Treasure Games includerà una co-op in locale e online per sei partecipanti: una feature che si preannuncia davvero divertente e consentirà di vestire i panni non solo delle Tartarughe Ninja, ma anche di April O'Neil e Casey Jones.

Come saprete, il mese scorso abbiamo provato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge e le nostre sensazioni in merito sono decisamente positive, specie per i nostalgici e i fan di questo peculiare genere videoludico arcade.

"Fatti strada con le maniere forti in favolosi scenari in pixel art e annienta schiere di nemici infernali con la tua Tartaruga preferita e le sue abilità e mosse specifiche: ogni run sarà davvero unica!", si legge nella sinossi del gioco.

"Scegli un guerriero, usa combo radicali per sconfiggere gli avversari e tuffati in combattimenti unici, traboccanti di azione mozzafiato e funamboliche abilità ninja."