Soul Hackers 2: trailer in inglese "The Calling" dalla Summer Game Fest

Atlus ha presentato Soul Hackers 2 alla Summer Game Fest con un nuovo trailer intitolato "The Calling", che rappresenta peraltro il primo con il doppiaggio ufficiale in inglese, a dimostrazione della localizzazione occidentale del gioco.

In un mondo del futuro, immerso nel consumismo esasperato e nelle luci a neon, l'umanità si ritrova imprigionata nel suo stesso progresso tecnologico. All'interno di questo mondo apparentemente scintillante si consuma una guerra, nell'ombra, tra gli Yatagarasu e la Phantom Society, con i Devil Summoner che hanno ottenuto i poteri sovrumani dei "demoni".

All'interno dell'infinito mare di dati e conoscenze digitali, un hivemind artificiale si è evoluta fino ad essere senziente: si tratta di Aion. Osservando gli umani da lontano, Aion ha calcolato che un disastro in grado di distruggere l'umanità è ormai imminente e per combatterlo ha creato due agenti speciali: Ringo e Figue.

Insieme, i due agenti di Aion devono investigare e cercare di bloccare l'effetto farfalla che potrebbe portare alla fine del mondo. Si tratta, anche in questo caso, di un particolare RPG adventure con elementi narrativi, dotato di un'ambientazione davvero molto particolare. L'uscita è fissata per il 26 agosto in tutto il mondo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.