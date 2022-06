Saints Row: video annuncia il lancio dell'editor di personaggi

L'editor di personaggi di Saints Row è disponibile per il download come demo del gioco, come annunciato con un nuovo trailer pubblicato in occasione del Summer Game Fest. Insomma, datevi da fare a ricrearvi in gioco, per poi diventare i protagonisti della versione finale. Leggiamo altri dettagli:

Se hai visto il nostro ricco approfondimento sulla personalizzazione, è giunto per te il momento di brillare. Lo strumento più vasto e più audace, il migliore della storia dei Saints, è ora disponibile: scaricalo subito! SÌ, ORA!

Si chiama Boss Factory e serve a creare Saints. Dai vita al miglior Boss della storia, il tuo Boss, con la nostra strabiliante personalizzazione del personaggio. Non per vantarci, eh, però... Gioca d'anticipo e prepara il tuo Boss di Santo Ileso, in modo che, a partire dal 23 agosto, tu possa occuparti di cose più importanti, come conquistare la città, rubare auto e seminare il caos. Sappiamo che il tuo tempo è prezioso, quindi sarà meglio trascorrere subito qualche meravigliosa ora a ritoccare mento, occhi, abbigliamento e capelli, così, quando avrai fra le mani Saints Row, potrai metterti subito al lavoro.

Usa le opzioni di condivisione di Boss Factory per mostrare la tua opera e tieni d'occhio l'account Twitter @saintsRow per scoprire le sfide settimanali con premi speciali. Inoltre, condivideremo i nostri boss preferiti da adesso fino al lancio. Puoi caricare il tuo Boss nella nostra galleria di Boss, dalla quale i tuoi amici potranno scaricarlo per il loro gioco, oppure puoi importare le creazioni di altri giocatori.

Se hai perso le informazioni dettagliate sulla personalizzazione in Saints Row, dai un'occhiata al nostro sito web per saperne di più su Boss Factory e sulle possibilità che ti offre!

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley che va in qualche modo a colmare il buco lasciato dall'E3 in questa torrida estate. Vedremo se l'hanno prossimo si replicherà o il buon Geoff l'avrà vinta.

Anticipato da voci di corridoio e messaggi di Keighley stesso, è uno degli appuntamenti più attesi del 2022.