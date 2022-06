Nightingale: nuovo gameplay trailer per il survival di Inflexion Games dalla Sumer Game Fest 2022

Durante lo show della Summer Game Fest 2022 presentato da Geoff Keighley, Inflexion Games ha presentato un nuovo gameplay trailer di Nightingale, gioco di stampo survival cooperativo ambientato in un mondo fantasy decisamente ostile, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Ambientato in un mondo fantasy che sembra uscito dal 1800, ci troveremo a esplorare vari scenari, cercando di sopravvivere agli attacchi di creature temibili e al tempo stesso accumulando risorse per creare gli avamposti in cui difenderci. Il tutto potrà essere affrontato in single player o in compagnia degli amici con la modalità cooperativa.

Il filmato mostra un'ottima varietà di ambienti di gioco, tra foreste incantate, paludi poco ospitali, deserti scintillanti e giungle, così come di nemici, alcuni caratterizzati da un design davvero grottesco e inquietante.

"Nightingale è un titolo di sopravvivenza PvE in mondo aperto in prima persona, da giocare in solitaria o in modalità cooperativa con gli amici. Costruisci, crea, combatti ed esplora mentre attraversi portali mistici che ti condurranno in regnifantastici e strabilianti."

"Il crollo della rete di portali arcani ti impedirà di tornare indietro. Questa catastrofe ti costringerà a lottare per la tua sopravvivenza in un labirinto di regni fatati tanto incantevoli quanto pericolosi."

"Il tuo obiettivo? Affinare le tue abilità di esplorazione dei regni e di spostamento attraverso i portali transdimensionali. Solo così riuscirai a farti strada fino alla città magica di Nightingale, ultimo baluardo di umanità conosciuto."