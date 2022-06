Super People: annunciata la data della Final Beta

In occasione della Summer Game Fest è stata annunciata la data della final beta del battle royale Super People: il 17 agosto 2022. Insomma, non manca molto per poterci giocare in allegria.

Se vi interessa, visitate la pagina Steam del gioco.

Il video in sé ha mostrato le atmosfere scanzonate del gioco, più che il gameplay. Comunque sia ci troviamo di fronte a uno sparatutto in prima persona con personaggi personalizzabili.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley che va in qualche modo a colmare il buco lasciato dall'E3 in questa torrida estate. Vedremo se l'hanno prossimo si replicherà o il buon Geoff l'avrà vinta.

Anticipato da voci di corridoio e messaggi di Keighley stesso, è uno degli appuntamenti più attesi del 2022.