Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, abbiamo provato il nuovo picchiaduro delle tartarughe ninja!

Cowabunga, signore e signori! Erano anni che stavamo aspettando un gancio per tornare a utilizzare il peculiare urlo di battaglia delle Tartarughe Ninja. L'occasione alla fine ce l'hanno fornita DotEmu e Tribute Game, pronte a sfornare un'altra rivisitazione al di là del tempo e dello spazio questa volta non di un solo gioco, come è avvenuto per esempio con Windjammers, ma dell'intero franchise videoludico delle famose testuggini guerriere. Dopo aver provato Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge , nonché parlato con il capo progetto della canadese Tribute Game, non potevamo che iniziare così: con quel liberatorio cowabunga.

Come nuovo!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: alla fine del secondo livello troveremo ad aspettarci Rocksteady

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è quel che si dice un omaggio a quel fortunatissimo filone di giochi che hanno illuminato le sale arcade e le case di tutti gli appassionati all'alba degli anni novanta, quando Konami scommise sulla licenza costruendogli attorno una serie di picchiaduro a scorrimento coloratissimi e super avvincenti. L'ispirazione per creare Shredder's Revenge non poteva però che convergere sull'indimenticabile Turtle's in Time uscito nel 1991 in sala giochi, e l'anno successivo su Super Nintendo con un porting pieno di effetti speciali che lasciarono tutti con la bocca spalancata, incluso chi vi scrive. La presa che consente alle tartarughe ninja di lanciare i soldati del Foot Clan contro lo schermo ha fatto storia, e la ritroviamo meravigliosamente intatta in Shredder's Revenge. Ma il DNA di questo nuovo gioco sfrutta anche dinamiche più recenti, per esempio quelle del riuscitissimo TMNT di Ubisoft per GameBoy Advance dal cui team di sviluppo provengono tutti i fondatori di Tribute Game, autori tra l'altro anche dell'ottimo Scott Pilgrim Vs. the World.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge non è un remake né una remastered, non un seguito né un prequel. Il gioco Tribute Game è un'esperienza totalmente nuova che si ispira violentemente alla ninja turtles vecchia maniera, dal punto di vista del gameplay come da quello stilistico. Le tartarughe di Shredder's Revenge sono arrotondate e non spigolose come le più recenti, hanno colori caldi al posto delle tonalità acidule ultima maniera: sono proprio come quelle con le quali molti di noi sono cresciuti, eppure allo stesso tempo possono contare su un dinamismo alquanto moderno. Lo stesso si può dire di Splinter, il topo mentore, e la giornalista d'assalto April O'Neill, che per la prima volta nella storia videoludica della serie potranno essere selezionati e portati in battaglia.