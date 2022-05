Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo è il nuovo gioco RPG mobile di EA

Electronic Arts ha annunciato oggi una nuova partnership con Middle-earth Enterprises, divisione di The Saul Zaentz Company, per lo sviluppo di Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, un nuovo RPG mobile free-to-play in arrivo quest'anno, nel corso dell'estate 2022.

Il gioco viene definito "un'esperienza strategica, sociale e competitiva" da Electronic Arts, dunque si tratta probabilmente di un gioco di ruolo con elementi strategici e connessioni social di qualche tipo, ovviamente incentrato sul mondo fantasy creato da Tolkien.

"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con The Saul Zaentz Company e Middle-earth Enterprises sulla prossima generazione di giochi di ruolo mobile", ha detto Malachi Boyle, Vice Presidente di Mobile RPG per Electronic Arts. "Il team è pieno di fan de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e ogni giorno mettono insieme la loro enorme passione e il loro talento per offrire un'esperienza autentica ai giocatori.

Electronic Arts x Middle-earth Enterprises, immagine sulla collaborazione La combinazione di grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e arte stilizzata immerge i giocatori nella fantasia della Terra di Mezzo dove andranno testa a testa con i loro personaggi preferiti."

"Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con EA, questa volta per portare un gioco mobile ispirato esclusivamente alla Terra di Mezzo come descritto nelle opere letterarie di J.R.R. Tolkien ai suoi fan", ha detto Fredrica Drotos, Chief Brand & Licensing Officer per SZC's Middle-earth Enterprises. "È un onore lavorare con il talentuoso team di Capital Games, la cui conoscenza e l'amore per la storia è palpabile in tutto il gioco".

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo sarà caratterizzato da una notevole attenzione per la narrazione e avrà un sistema di combattimento a turni. Tra le altre caratteristiche si parla di "profondi sistemi di raccolta", che forse fanno riferimento a un sistema di crafting interno per l'upgrade di armi e armature, e un ampio roster di personaggi dal vasto universo de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Il titolo in questione è peraltro il primo gioco mobile sviluppato da EA ispirato alle trame, ai luoghi, ai personaggi e alla storia delle opere letterarie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo dovrebbe entrare nel beta testing regionale limitato quest'estate.