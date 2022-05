È morto David Ward, uno dei fondatori di Ocean Software

Triste giornata quella di oggi per il mondo dei videogiochi: Ben Ward ha annunciato la morte di suo padre David Ward, classe 1947, uno dei fondatori di Ocean Software, storica etichetta inglese che ha segnato l'industria dei videogiochi europea negli anni '80.

Ben Ward: "Devo dare il triste annuncio della morte di mio padre, David Ward. Nato nel 1947, è stato un pioniere dei videogiochi per computer e padre di sei. Avevamo una relazione complicata e ci amavamo. Mi mancherai, Pop."

Ocean Software fu fondata nel 1983 da Jon Woods e, appunto, David Ward. All'epoca riuscì a crescere fino a diventare il più grande editore di videogiochi d'Europa, con decine di titoli pubblicati, tra cui alcuni grandi successi quali Batman - The Movie, Daley Thompson's Decathlon, Head over Heels, Platoon, Rambo - First Blood Part II, RoboCop, Wizball e tanti altri ancora.

Situata a Manchester, Ocean Software fu una delle realtà che contribuì a far uscire la scena videoludica europea dalla sua dimensione hobbistica, tanto che nel 2004 Ward e Woods furono inseriti nella Hall of Fame dell'ELSPA per il loro apporto.

Nel 1996 Ocean Software si fuse con Infogrames per 100 milioni di sterline, rimanendo autonoma fino al 1998, quando fu ribattezzata Infogrames United Kindom Limited.