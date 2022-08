Flashback 2 è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

Con un post su Twitter, Microids ha annunciato la decisione di rinviare Flashback 2. Inizialmente atteso per l'inverno, la data di uscita è stata posticipata a un generico 2023, con gli sviluppatori che hanno promesso che offriranno maggiori dettagli sul lancio e i progressi dello sviluppo nei prossimi mesi.

"Originariamente pianificato per l'inverno 2022 su console e PC, abbiamo preso la decisione di posticipare il gioco al 2023. Una data di uscita più accurata verrà condivisa prossimamente", recita il post di Microids. "Siamo profondamente grati per la vostra comprensione e speriamo davvero che questa esperienza soddisferà i giocatori di tutto il mondo. Vi aggiorneremo regolarmente sui progressi dello sviluppo."

Flashback 2 è un action platform per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch che segna il ritorno di Conrad B. Hart dopo 30 anni di inattività. L'originale Flashback è stato pubblicato infatti nel lontano 1992, conquistando il pubblico grazie alle meccaniche e le animazioni, decisamente all'avanguardia all'epoca, e ora la serie sta per tornare con un nuovo capitolo fedele alle sue origini. Flashback 2 è sviluppato in stretta collaborazione tra il team di Paul Cuisset e Microids Studio Lyon.

L'ultima volta che abbiamo visto in azione Flashback 2 è stato al Summer Game Fest di pochi mesi fa, dove per l'occasione era stato pubblicato un trailer e indicato l'inverno come periodo di uscita del gioco.