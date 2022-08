The Last of Us Parte 1: trapelano i Trofei del remake, niente obiettivi legati alla difficoltà

The Last of Us Parte 1 è nuovamente vittima dei leak. Questa volta è il turno dei Trofei del remake per PS5 che sono trapelati in rete a poche settimane dal debutto nei negozi. Se siete curiosi e non temete gli spoiler potrete visualizzare l'elenco nelle immagini dei due tweet qui sotto pubblicati da Naughty Dog Central.

Come notato da molti utenti, la differenza principale tra i Trofei di The Last of Us Parte 1 e l'originale è che ora il trofeo "No Matter What" ora è unico e non più legato ai diversi livelli di difficoltà. Nell'originale e la remaster invece esistevano più versioni dello stesso obiettivo, elargiti in base alla difficoltà selezionata, ovvero Facile, Normale, Difficile e Sopravvissuto.

Per il resto buona parte dei Trofei è molto simile all'originale e richiede di collezionare fumetti, piastrine delle Luci e altri collezionabili, nonché completare obiettivi legati al crafting e i tavoli da lavoro. Assenti, ovviamente, i Trofei legati al multiplayer dato che non è presente nel remake.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile dal 2 settembre per PS5 e successivamente approderà anche su PC. Pochi giorni fa Tom Henderson ha condiviso una serie di filmati tratti dal remake.