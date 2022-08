My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di dali.cos si mostra con il costume da eroina

My Hero Academia tra manga e anime negli anni è riuscito a conquistare milioni di spettatori nel mondo e, di riflesso, anche il panorama dei cosplayer. L'opera scritta e disegnata da Kōhei Horikoshi infatti può vantare un ampio cast di eroi e villain molto diversificato, che rappresenta dunque una fonte d'ispirazione praticamente illimitata. A tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da dali.cos.

Momo è una degli aspiranti eroi che frequenta il liceo Yuei e vice-presidente della classe 1-A, di cui fa parte anche il protagonista di My Hero Academia, Midoriya Izuku. Il suo alias è "Creaty", nome ovviamente ispirato al suo Quirk che le dona la capacità di creare qualsiasi oggetto, da una spada a un cannone da guerra, e farlo uscire dal corpo modificando le cellule di grasso, sempre a patto che ne conosca la struttura molecolare alla pefezione.

Dali.cos ha deciso di rappresentare Momo Yaoyorozu con la sua uniforme da super eroe. Non manca davvero nulla, con l'iconico costume rosso che è stato ricreato in maniera rigorosa e non manca neppure una staffa di metallo, uno delle armi da mischia preferite dall'eroina.

