Marvel's Spider-Man Remastered è il miglior lancio di sempre per un gioco PlayStation su PC in UK

La versione PC di Marvel's Spider-Man Remastered si sta rivelando un grande successo e i dati di GSD lo ribadiscono: è il miglior lancio per un porting PC dei PlayStation Studios di sempre nel Regno Unito.

Come riportato da GamesIndustry, Marvel's Spider-Man Remastered ha registrato nella settimana di debutto vendite superiori del 26% rispetto alla versione PC di God of War uscita a gennaio. Non solo, al momento è il quarto miglior lancio del 2022 in UK, dietro a Elden Ring, Total War: Warhammer 3 e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. In generale, poi, su Steam è sempre nelle posizioni più alte della classifica di vendite sin dall'uscita.

Tralasciando il successo registrato nel mercato inglese, Marvel's Spider-Man Remastered rappresenta un altro importante tassello nella strategia di espansione di Sony PlayStation nel mercato PC. I porting usciti su Steam ed Epic Games Store hanno totalizzato 80 milioni di dollari di ricavi nell'anno fiscale 2021, con Sony che stima di arrivare addirittura a 300 milioni di dollari nel 2022.

Stando ai dati aggiornati a fine marzo 2022, i risultati combinati di Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War rappresentano 108,9 milioni di dollari di ricavi. La versione PC di Horizon Zero Dawn è a quota 2,3 milioni di copie vendute, Days Gone a 852.000 e God of War a 971.000.