Classifica Steam: Deck ancora primo, Spider-Man e Cult of the Lamb a seguire

Come ogni weekend, arriva la classica classifica Steam della settimana appena trascorsa, che vede ancora una volta Steam Deck in prima posizione, Spider-Man Remastered al secondo posto (ma primo fra i giochi) e Cult of the Lamb in terza posizione.

Vediamo dunque la top ten dei prodotti più venduti su Steam nella settimana che si conclude oggi, domenica 21 agosto 2022:

Steam Deck Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farther Frontier Stray FIFA 23 Elden Ring Ready or Not Valve Index Counter-Strike: GO Prime Status Upgrade

Cambia veramente poco rispetto alla classifica della settimana scorsa, la maggiore differenza è che Marvel's Spider-Man risulta ora presente con una sola edizione, facendo scorrere il resto dei giochi verso l'alto.

Marvel's Spider-Man, un'immagine del gioco

Bisogna ricordare, ancora una volta, che la classifica viene stilata in base ai guadagni in dollari e comprende tutti i prodotti in vendita su Steam: per questo motivo troviamo al primo posto Steam Deck, che con il suo prezzo ovviamente richiede una quantità relativamente bassa di unità vendute per raggiungere la vetta della classifica rispetto alla quantità di copie richieste per i giochi.

In ogni caso, la macchina portatile di Valve continua a raccogliere consensi presso gli utenti, cosa dimostrata di settimana in settimana. Per il resto, Spider-Man sembra confermarsi una presenza regolare in classifica in queste settimane, così come Cult of the Lamb, ma tra gli altri anche Farther Frontier e Stray dimostrano ancora una certa continuità di risultati sul digital delivery di Valve.