Genshin Impact, il cosplay di Raiden Shogun da Helly Valentine fa scintille

Raiden Shogun è l'ultimo cosplay che Helly Valentine ha dedicato a Genshin Impact, il celebre action RPG free-to-play sviluppato da miHoYo che da questo punto di vista ha ispirato davvero tantissime persone.

Combattente elettrica, Raiden Shogun è in realtà una sorta di strumento nelle mani di una divinità, Ei, e come tale è in grado di esprimere una potenza devastante in battaglia, come ben sanno i giocatori che hanno sbloccato il personaggio.

L'interpretazione di Helly Valentine riesce a esprimere la natura divina di questa figura, prestando ovviamente una grande attenzione ai dettagli del suo costume, alla parrucca, al makeup e infine agli effetti di post-produzione. Il risultato finale è ottimo.

Naturalmente la modella russa non è l'unica a essersi cimentata con Raiden Shogun: lo hanno fatto di recente anche melamori.cosplay, Alodia e roxanne.kho.