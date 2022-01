Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun da melamori.cosplay è elettrizzante

Genshin Impact è ancora al centro di questa nuova reinterpretazione da parte dell'ottima melamori.cosplay, in questo caso con uno spettacolare cosplay di Raiden Shogun, che si presenta veramente impressionante nella cura del costume, del trucco e anche degli effetti speciali applicati, in questo caso.

Raiden Shogun è un personaggio particolare e complesso, non solo per le sue implicazioni nella storia di Genshin Impact ma anche per come è stato costruito dal team MiHoYo, essendo parte di una personalità sfaccettata e stratificata come quella dell'electro Archon introdotto con la Version 2.0 del gioco, ovvero la governatrice di Inazuma.

Nota anche come Ei o erroneamente come Baal (la quale dovrebbe essere in verità l'Archon precedente), è una sorta di vera e propria divinità che governa Inazuma, ma impegnata anche a ricercare la via per l'immortalità, cosa che la spinge a vivere soprattutto in una dimensione parallela del Plane of Euthymia.

È proprio per questo che emerge Raiden Shogun: quest'ultima, che è poi il vero personaggio che può essere utilizzato dai giocatori di Genshin Impact, nel caso riescano a sbloccare questa potente combattente a cinque stelle, è in verità una sorta di avatar a sua volta, controllato a distanza da Ei.

Nel cosplay di melamori.cosplay, la combattente appare armata con la spettacolare katana dalla lama luminescente che sgorga direttamente dal petto della divinità, con un effetto veramente spettacolare, grazie alla luce e al fotoritocco applicati alla prima foto. La seconda del set, più tradizionale, consente invece di vedere con più precisione la qualità del costume, del trucco e dell'acconciatura, fino agli accessori.