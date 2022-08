The Last of Us, la serie TV: teaser trailer ufficiale da HBO Max

La serie TV di The Last of Us è stata mostrata con il primo teaser trailer ufficiale, pubblicato nell'ambito di un video promozionale della piattaforma streaming HBO Max che include anche altri show in arrivo.

In uscita nei primi mesi del 2023, la serie di The Last of Us riprenderà gli eventi narrati nel primo episodio della serie firmata Naughty Dog, con il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) attraverso un'America post-apocalittica spietata e pericolosa.

Il video offre ad oggi il primo sguardo concreto ai due attori nei rispettivi personaggi, con un focus in particolare su Joel e le drammatiche sequenze che caratterizzano la parte introduttiva del gioco, inserite ovviamente anche nella serie.

Bella Ramsey ha detto che la serie TV di The Last of Us è molto fedele al gioco, e queste prime sequenze sembrano dimostrarlo, riprendendo figure e scenari noti ai fan del franchise.

Colpisce per il momento proprio la Ramsey, molto più distante dal design originale di Ellie rispetto a quanto fatto con il suo collega, anche se le capacità della giovane attrice non sono assolutamente in discussione.

A proposito della storia di Joel ed Ellie, ecco quando scadrà l'embargo sulle recensioni di The Last of Us Parte 1.