Blade: un nuovo gioco potrebbe essere in sviluppo presso Ubisoft?

Una nuova voce di corridoio sta montando in queste ore su internet, che vorrebbe un nuovo gioco di Blade in sviluppo presso Ubisoft, attraverso una serie di indizi che potrebbero essere interpretati in questo modo, effettivamente.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale al riguardo, ma ci sono alcune foto che sembrano riguardare una sessione di motion capture per un titolo in sviluppo presso Ubisoft, che potrebbe avere a che fare con la serie Blade, rimasta da lungo tempo ferma sia sul fronte cinematografico che videoludico.

Un particolare della foto in questione

Il cacciatore di vampiri è effettivamente un personaggio piuttosto di culto e sono in molto a chiedere un adattamento degno del suo nome.

Gli indizi sono sparsi su diversi giorni: alla fine di luglio, l'attore Edwin Gaffney aveva pubblicato alcune immagini, su Instagram, che lo ritraevano con una tuta da motion capture. Tra queste immagini era possibile vedere il nome "Marvel", indicando che il progetto è legato a una delle licenze della casa editrice.



Nelle foto sono visibili anche dei distintivi di Ubisoft, dunque sembra trattarsi di un progetto in collaborazione tra le due compagnie. Altri dettagli emergono dal "ciak" che viene tenuto in mano dall'attore in una delle foto: in questo si legge il nome "B. Tariq" come director, che dovrebbe corrispondere al regista del prossimo film di Blade in produzione presso Marvel Studios.

Anche il fatto che i due attori siano mostrati con in mano delle armi simili a spade e katane potrebbe alimentare l'idea che possa trattarsi di qualcosa collegato a Blade, ma ovviamente al momento si tratta solo di congetture.