The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di lady_pizza_hug serve ai tavoli del Boar Hat

The Seven Deadly Sins è nuovamente protagonista delle nostre pagine grazie a un altro cosplay di Elizabeth, uno dei personaggi centrali della storia e uno dei più amati in assoluto dalle cosplayer, realizzato in questo caso da lady_pizza_hug.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins, dell'opera shonen scritta e disegnata da Nakaba Suzuki. È la terza principessa di Lyonesse e all'inizio della serie si trova costretta a scappare da casa per cercare l'aiuto de I Sette Peccati Capitali, un ordine di cavalieri ricercati in tutto il regno per le loro presunte malefatte, in quanto potrebbero essere l'unica speranza di salvare la famiglia reale da un complotto. Incontrerà così Meliodas, il capitano de i Sette Peccati Capitali, e insieme a lui si metterà in viaggio per trovare gli altri membri.

In passato abbiamo già visto lady_pizza_hug nei panni di Diane, la gigantessa che rappresenta il peccato d'invidia, mentre oggi possiamo ammirare la sua interpretazione di Elizabeth. Per questo cosplay la modella ha deciso di indossare l'iconica uniforme da cameriera del Boar Hat, la "taverna mobile" di Meliodas, che usa come travestimento per nascondere le origini regali della ragazza.

