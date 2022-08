Sega annuncia i film di Comix Zone e Space Channel 5, due IP storiche

A sorpresa, Sega ha annunciato che sono in lavorazione due film basati su altrettante IP storiche, ma forse non proprio conosciutissime dalle nuove generazioni: Space Channel 5 e Comix Zone.

La compagnia giapponese ha svelato di aver unito le forze con Picturestart per realizzare degli adattamenti cinematografici dei due giochi usciti negli anni '90.

Comix Zone è un beat 'em up uscito nel 1995 su Sega Mega Drive e PC in cui giocatori devono darle di santa ragione a degli alieni mutanti. Il gioco è caratterizzato da uno stile piuttosto originale, dato che l'avventura si svolge all'interno di un fumetto. Di recente è stato aggiunto al catalogo dell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Space Channel 5 invece è un gioco musicale pubblicato su Dreamcast nel 1999 e successivamente arrivato anche su PlayStation 2 e Game Boy Advance, dove i giocatori devono esibirsi pigiando i tasti mostrati a schermo a ritmo di musica.

Stando alle informazioni condivise da The Hollywood Reporter, Comix Zone segue "le vicende di un creatore di fumetti sfinito e di un giovane e di uno strano scrittore di colore che, una volta risucchiati nell'ultimo numero della popolare serie del primo, devono mettere da parte le proprie divergenze per impedire a un pericoloso supercriminale di seminare distruzione. Nel processo, esplorano in maniera spiritosa l'arte in continua evoluzione della narrazione stessa."

Channel 5 invece è "un adattamento di genere commedia/danza e racconterà la storia di uno sfortunato lavorate di un fast food che viene reclutato da un giornalista freelance venuto dal futuro per salvare il mondo dagli alieni usando l'unico cosa che unisce tutte le persone del pianeta: il nostro amore per balli stupidi e virali".

Il report inoltre afferma che Toru Nakahara di Sega, produttore dei film di Sonic the Hedgehog, produrrà i due adattamenti, Takumi Yoshinaga, il director di Space Channel 5, sarà coinvolto nell'adattamento del film, mentre il producer di Sega Kagasei Shimomura si unirà al team di Comix Zone.