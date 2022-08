Pinocchio: data di uscita su Disney Plus svelata per il film live-action con Tom Hanks

Disney Plus riceverà presto nuovi contenuti, a partire da Pinocchio, il nuovo film live-action di Robert Zemeckis e con Tom Hanks. La data di uscita di Pinocchio è l'8 settembre 2022.

Tom Hanks è Geppetto, il padre di Pinocchio. Nel cast figurano Benjamin Evan Ainsworth, che dà voce al giovane Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt nel ruolo della guida di Pinocchio, il Grillo Parlante, Cynthia Erivo nel ruolo della Fata Turchina, Keegan-Michael Key nel ruolo di "Honest" John, Luke Evans nel ruolo del cocchiere e Lorraine Bracco nel ruolo di un nuovo personaggio originale chiamato Sofia il Gabbiano.

Il primo teaser trailer di Pinocchio è stato pubblicato mesi fa: potete vederlo qui sotto.

La descrizione di Pinocchio recita: "Il premio Oscar Robert Zemeckis dirige questa rivisitazione in live-action dell'amata storia di un burattino di legno che si imbarca in un'emozionante avventura per diventare un ragazzo vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l'intagliatore che costruisce e tratta Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio."

Ricordiamo anche di non confondere questo Pinocchio con quello di Netflix. Il servizio di video streaming sta producendo anche una versione più oscura della storia di Collodi sotto la guida di Guillermo del Toro.

Diteci, guarderete il film di Disney Plus di Pinocchio?